Монополист признал вину и отдал государству имущество на 5,3 млрд тенге в Алматинской области

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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«Данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысило стоимость этой услуги.

В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад товарищества. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно.

В результате, доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге», – констатировали в ведомстве.

В ходе расследования от руководства Eurotransit Nur Zholy, признавшего вину в противоправных действиях в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов ТОО (земельного участка площадью 3,6 га с находящимся на нем транспортно-логистическим комплексом) стоимостью более 5,3 млрд тенге, заключили в АФМ.