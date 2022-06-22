Мощное землетрясение произошло в Афганистане: по меньшей мере 250 погибших

По меньшей мере 250 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в Афганистане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Местные чиновники сообщили, что в результате мощного землетрясения в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 250 человек, а еще около 150 получили ранения.

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

По данным американских сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 км ранним утром, когда многие люди еще спали. Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана. Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде – столице Пакистана.