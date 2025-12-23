Один человек погиб в результате наводнения на севере Калифорнии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сильные дожди привели к масштабному наводнению на севере американского штата Калифорния.

По данным телеканала ABC News, в регионе вышли из берегов реки, и местные жители оказались заблокированы в домах и автомобилях.

Известно об одном погибшем. Мужчина обратился за помощью в экстренные службы, но спасатели слишком поздно вызволили его из водной ловушки. Тело без признаков жизни извлекли из затопленного автомобиля.

Власти готовятся к ухудшению обстановки. Из-за ливней высока вероятность оползней и селевых потоков.