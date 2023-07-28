Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО

В городе Усть-Каменогорске 19-летнего парня подозревают в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

18 июля житель Усть-Каменогорска пожаловался в полицию на своего знакомого, который выманил у него 600 тысяч тенге. Обманутому парню пообещали обналичить деньги, оформив потребительский кредит через мобильное приложение одного из банков.

Полицейские установили и задержали 19-летнего подозреваемого.

В ходе следствия выяснилось, что парень по той же схеме на ту же сумму обманул еще одного студента.

Злоумышленник признал вину. Вещественные доказательства не изъяты.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке и начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Мошенничество».