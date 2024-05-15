180 млн долларов вымогал мошенник у директора компании в Астане

По информации прокуратуры Астаны, мошенника, требовавшего крупную сумму денег у представителя иностранной компании, приговорили к 10 годам лишения свободы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, мужчина, представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, потребовал от директора свыше 180 млн долларов США.

Мошенник пытался завладеть крупной суммой денег якобы ради заключения инвестиционного договора.

«Государственным обвинителем – прокурором в суде доказана вина осужденного. Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере гражданам, занимающим ответственную государственную должность», – проинформировали в надзорном органе.