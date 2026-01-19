Она водворена в изолятор временного содержания

Фото: Polisia.kz

В полицию поступило несколько заявлений от продавцов центрального рынка города Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По словам потерпевших, неизвестная женщина расплачивалась за товар сувенирными купюрами, выдавая их за настоящие деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и доставлена в отдел полиции 48-летняя жительница Костанайской области. При личном досмотре у подозреваемой изъята пачка сувенирных купюр номиналом пять и десять тысяч тенге.

Женщина, пользуясь морозной погодой и сниженной бдительностью продавцов, приобретала товар и получала сдачу наличными.

По данному факту начато досудебное расследование. Установлена причастность подозреваемой к четырем фактам мошенничества, также проверяется ее возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Актобе. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.