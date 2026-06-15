Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители предотвратили распространение 125 тысяч доз «синтетики»

Фото: Polisia.kz

В МВД сообщили о ликвидации подпольной нарколаборатории на территории Карасайского района Алматинской области, передает Kazpravda.kz

Как выяснило следствие, 29-летний гражданин приобрел частный дом, который оборудовал под незаконное производство синтетических наркотиков. Поставка оборудования и химических реагентов, а также последующее изготовление запрещенных веществ координировались через теневой сегмент интернета. В ходе обыска изъято более 28 килограммов α-PVP, 880 литров прекурсоров и специализированное лабораторное оборудование.

По словам заместителя председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдара Абдикенова, готовая синтетика была первой произведенной партией наркотиков, объем которой эквивалентен порядка 125 тысячам разовых доз.

Он отметил, что благодаря своевременным и профессиональным действиям полиции ни один грамм и ни одна доза не попали в незаконный оборот, что позволило предотвратить вовлечение тысяч потенциальных потребителей в наркооборот и нанесение значительного ущерба здоровью населения.

Фактически пресечена деятельность потенциального центра снабжения синтетическими наркотиками в Алматинской области, представлявшего серьезную угрозу для граждан и криминогенной обстановки в регионе.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297-1 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Министерство внутренних дел подчеркивает: противодействие наркопреступности остается одним из приоритетных направлений государственной политики. Любые попытки производства и сбыта наркотиков будут выявляться и пресекаться на всех этапах», – подытожил он.

Ранее в МВД сообщили о ликвидации деятельности нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в Восточно-Казахстанской области. Преступная деятельность координировалась дистанционно через теневой сегмент Интернета. 

#нарколаборатория #ликвидация

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