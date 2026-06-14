У прохожего в Алматы обнаружили нож и учебную гранату

На место вызвали саперов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы

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В Алматы полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказались нож и предмет, внешне напоминающий гранату.

Подозрительного гражданина сотрудники полиции заметили на проспекте Райымбека. Его поведение вызвало вопросы у правоохранителей, после чего было принято решение провести досмотр.

В барсетке мужчины обнаружили нож и предмет, похожий на гранату. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и специалисты-саперы.

«В результате проверки установлено, что изъятый предмет является учебной гранатой и не представляет опасности. Со слов задержанного, указанные предметы он якобы обнаружил ранее, а нож носил при себе для бытовых нужд. Данная информация проверяется», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

В полиции напомнили гражданам о недопустимости ношения предметов, которые могут представлять опасность для окружающих, и призвали сообщать по номеру 102 о находках, похожих на оружие или боеприпасы.