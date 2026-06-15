Около 90 пенсионеров стали жертвами мошенников с начала года в СКО

С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 247 фактов интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Общий ущерб превысил 608 млн тенге. Среди потерпевших — 89 пенсионеров, то есть практически каждый третий. Чтобы защитить пожилых людей, полицейские совместно с волонтерами Молодежного ресурсного центра провели профилактическую акцию.

Они адресно посетили пенсионеров, рассказали о распространенных схемах обмана, вручили памятки. Чаще всего злоумышленники звонят под видом работников энергоснабжающих и коммунальных организаций, "Казахтелекома", почтовых служб и поликлиник. Поводы для звонков могут быть разные: необходимость продлить договор, заменить ключи от домофона, получение посылок или прохождение медосмотра.

Особенно уязвимыми перед такими уловками остаются люди старшего поколения. Полицейские подробно объясняли: сотрудники официальных организаций не запрашивают по телефону SMS-коды и не требуют переводить деньги на "безопасные счета". При любых сомнениях необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

За один день полицейские и волонтеры предупредили в Петропавловске около 1,5 тысячи человек. Аналогичная работа проводилась и в районах. Стражи порядка призывают жителей области чаще рассказывать пожилым родственникам о современных схемах мошенничества — иногда один такой разговор помогает защитить от опасности.