Фото: Polisia.kz

Задержана женщина, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Злоумышленница обманывала владельцев и продавцов небольших продуктовых магазинов. Используя специальные мобильные приложения, она заранее изготавливала фальшивые электронные чеки об онлайн-оплате за товары. При расчете в магазине женщина демонстрировала поддельный чек, создавая видимость перевода денег, после чего забирала товар, не производя реальной оплаты.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные потерпевшие.

Полиция призывает предпринимателей и работников торговли внимательно проверять поступление денежных средств на счет или в банковском приложении, а не ориентироваться только на демонстрируемые покупателем скриншоты или электронные чеки.



