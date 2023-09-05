Мусор-самозванец

В начале августа мы сообщали о том, что на окраине села Тургень Енбекшиказахского района наконец-то началась ликвидация незаконного мусорного полигона. За несколько лет территория свалки выросла с 2 до 12 га. Много раз мусорные «вавилоны» здесь сжигали прямо на полях, дым от тлею­щего бытового хлама доносило до соседних сел.

По словам местных жителей, неприятный запах проник и в жилой массив. Требуя закрыть свалку, они обращались в различные инстанции (направляли коллективные письма, в том числе Главе государства). И вот, казалось бы, проб­лема нашла свое решение, но не тут-то было...

Как сообщила активистка Алена Польских, стихийный мусорный полигон остается на месте, окрестные жители продолжают привозить сюда мусор, а обещания местных властей провести ликвидацию свалки и рекультивацию земельного участка остаются неисполненными.

Как выяснилось, за последние два года территориальным департаментом Министерства экологии и природных ресурсов уже дважды были оштрафованы заместитель акима Енбекшиказахского района Адильжан Смагулов, аким Тургенского сельского округа Ержан Карибаев и его заместитель Мади Бейсембаев. Чиновников наказали по статье 344 КоАП РК «Нарушение экологических требований по управлению ТБО». Первоначально сумма штрафа составила 306 300 тенге, затем она была увеличена до 431 250 тенге.

К слову, по представлению прокуратуры Алматинской области к административной ответственности привлекли руководство акиматов города Конаева, а также районов – Илийского, Карасайского и Талгарского, на территории которых было выявлено наибольшее число стихийных свалок.

– К сожалению, все эти штрафы как об стенку горох! – сетует Алена Польских. – Мусоровозы, да и сами сельчане продолжают наполнять отходами свалку в Тургене. Мы требуем от властей пресечь вывоз сюда мусора из близлежащих сел, обеспечить охрану территории стихийного полигона! Необходимо установить контроль над данным процессом со стороны природоохранной прокуратуры и полиции, департамента экологии по Алматинской области.

По данным госорганов, сбор, вывоз, сортировка и утилизация ТБО – один из наиболее проблемных вопросов в Енбекшиказахском районе, поскольку на его территории нет легально действующих мусорных полигонов. Зато несанкционированные свалки исчисляются десятками...

Так, на днях активисты выявили новый очаг скопления бытовых отходов – бывший промышленный карьер, расположенный близ села Байтерек. Здесь уже складируется мусор в больших объемах, время от времени происходит его возгорание. И столь плачевная картина представляет реальную угрозу не только окружающей среде, но и здоровью жителей окрестных сел и дачных массивов.

Тем временем акимат Енбекшиказахского района подал заявку в областное управление энергетики и ЖКХ на выделение 60 млн тенге бюджетных средств для ликвидации стихийной свалки в Тургене. В планах – проведение рекультивацион­ных работ, а также строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона ТБО в селе Акбастау.