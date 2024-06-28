Муж Блиновской объявлен в розыск

Россия, Мошенничество
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Айман Аманжолова
[email protected]

В последнее время Алексей Блиновский находился в зоне СВО, но покинул место дислокации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @aleks_travel_guide

Муж основателя проекта «Марафон желаний» блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

«Блиновский Алексей Владимирович. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе. По какой именно статье его разыскивают, не указано.

В настоящее время Блиновский находится под следствием по делу о неуплате налогов. В последнее время он находился в зоне СВО, но покинул место дислокации. Его местонахождение не установлено.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы. Суд отправил ее под домашний арест, а 15 мая ее мужу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов.     

 
#розыск #Блиновский #Блиновская #марафон желаний

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