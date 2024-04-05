Мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области

Андрей Чибис находится в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев охарактеризовал состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которого в четверг было совершено нападение с ножом, как тяжелое.

«Состояние тяжелое, он в реанимации. (...) Дальше лечение будет проходить в реанимации», - сказал Ширяев.

Видео с комментарием главврача опубликовал оперштаб Мурманской области.

Как сообщалось, в четверг вечером Чибис проводил в ДК «Строитель» встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на Чибиса напал мужчина с ножом.