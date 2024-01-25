Мужчина переоделся девушкой и пытался сдать экзамен за нее

В Индии мужчина выдал себя за свою партнершу и попытался сдать за нее экзамен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Ангрез Сингх пришел на экзамен для медицинских работников, который проводил Университет медицинских наук имени Бабы Фарида в городе Коткапура, штат Пенджаб, и попытался выдать себя за свою партнершу. Он был в одежде своей девушки и накрасил губы ее помадой.

Когда обман раскрылся, сотрудники университета подали жалобу в полицию. Мужчина приложил все усилия, чтобы доказать правоохранителям свою невиновность. Для этого он предоставил фальшивые документы и удостоверение личности.

Несмотря на это, с помощью отпечатков пальцев полиции удалось доказать, что он выдавал себя за другого человека. Против Сингха возбудили уголовное дело.

Аналогичный случай произошел в Казахстане, когда парень ради знакомой выпускницы переоделся в девушку для сдачи ЕНТ.