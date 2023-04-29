Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске

Вечером 28 апреля на пульт 102 поступило сообщение о нетрезвом мужчине, размахивавшем пистолетом в одном из кафе Усть-Каменогорска. На место был направлен наряд воинской части 5518, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК

В командовании отметили, что начальник патрульный группы Азат Ульянов сразу узнал мужчину по кобуре для пистолета на поясе. Посетитель находился в состоянии алкогольного опьянения и продолжал выпивать. При проверке выяснилось, что в кобуре находится пневматический газобалонный пистолет. При этом разрешительных документов у мужчины с собой не было.

«Гвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - пояснил начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды.