Мужчина незаконно заложил земли пайщиков в Акмолинской области

Земля в судебном порядке возвращена потерпевшим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Путем обмана мужчина и другое лицо изготовили подложные протокола собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района.

Вина его доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.

При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания. Более того, в 2023 году судом признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем оснований для возмещения материального ущерба жителям села не было.

Мужчине назначили 5 лет лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу.