Музыкальный вечер «Гармония Шелкового пути: мост дружбы», организованный в рамках фестиваля «Радостный праздник весны», стал заметным событием в культурной жизни столицы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

На одной сцене встретились ансамбль народных инструментов Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева и китайский коллектив «Цинхуа Цы». Творческое взаимодействие артистов позволило по-новому раскрыть классические произведения, наполнив старинные мелодии живой энергией. Программа, приуроченная к празднику весны Чуньцзе, продемонстрировала глубину и самобытность двух культур, став примером успешного профессионального диалога.

Особое внимание зрителей привлекли изящные инструменты из тончайшего сине-белого фарфора с традиционной росписью, на которых виртуозно играли музыканты из Поднебесной.

Их уникальное звучание и эстетичный вид позволили зрителям ближе познакомиться с традициями Китая, превратив выступление в выразительное звуковое шоу. Исполнение народных сочинений подчеркнуло преемственность поколений и наглядно подтвердило способность искусства объединять народы, сохраняя их богатое наследие.

Открылся концерт ярким инструментальным номером «Скачки» для эрху, написанный китайским композитором Хуан Хайхуа. Стремительный ритм и виртуозная техника исполнения передали образ скачущих лошадей и дух народных праздников.

Особенным моментом вечера стало совместное исполнение произведения казахстанского композитора Темирлана Шокенова «Самғау» («Полет»). В этой композиции музыканты из Китая и Казахстана гармонично соединили звучание национальных инструментов, передав дух творческого единства.

Ансамбль народных инструментов Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева был основан 1 февраля 2021 года. За короткий срок артисты громко заявили о себе на мировой арене, добившись признания экспертов.

В их активе гран-при конкурса Asia Folk в Монголии и первое место на международном проекте Nouvelles Étoiles во Франции. Коллектив также задействован в театральных постановках: так, музыкальная драма «Баян сұлу – Қозы Көрпеш» при их участии была удостоена высшей награды фестиваля «Арт Ордо – 2023» в Кыргызстане.

В программу вечера вошли произведения молодых казахстанских авторов, в том числе участников самого ансамбля Темирлана Шокенова и Данияра Танатарова. Их авторские сочинения «Ғасырлар әуені» и «Қандағы қасиет» раскрывают тему преемственности и духовной связи поколений.

В дополнение к новым работам прозвучал легендарный кюй Дайрабая «Дайрабай», отличающийся мощью и драйвом.

Затем китайский ансамбль «Цинхуа Цы» также представил ряд известных произведений традиционной музыки. Среди них – «Весенняя река в цветущую лунную ночь», знаменитая лирическая композиция китайской классической музыки, а также популярные произведения «Разноцветные облака гонятся за луной», «Влюбленные бабочки» и «Лунный свет над прудом с лотосами».

В завершении концерта прозвучали яркие композиции: «Неистовый танец золотого дракона», «Я и моя Родина», а также произведение казахстанского композитора Куата Нукешева «Дала жыры».

Затем музыканты исполнили знаменитую китайскую народную мелодию «Жасмин». Её нежная и легко узнаваемая мелодия стала символичным завершением вечера, подчеркивая роль искусства в укреплении дипломатических и культурных связей между народами.

«Программа этого вечера была составлена так, чтобы передать всё величие и многообразие природы, которая веками вдохновляла народы на Великом Шелковом пути. В созвучии инструментов слышны бескрайние степные просторы, шум горных рек и пробуждение весеннего леса, что символизирует жизнь в её бесконечном движении. Мы стремились показать, что музыка, подобно природной стихии, не знает границ и говорит на универсальном языке. Эти мелодии стали живым воплощением нашего единства и бережного отношения к общему наследию», – прокомментировал дирижер Берик Сарыбай.

Кроме того, в фойе театра развернулась познавательная выставка, посвященная китайскому гороскопу. Экспозиция позволила зрителям ближе познакомиться с духовным наследием Поднебесной и показала, что язык символов и образов понятен всем без перевода.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Праздник радостной весны» и было организовано при поддержке Посольства Китая в Казахстане, МКИ РК и Китайского культурного центра.