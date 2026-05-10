Эхо памяти: праздничный спектакль-концерт прошел в Астане

Алдияр Утарбаев

9 мая на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева состоялся спектакль-концерт, посвящённый Дню Победы

Фото: пресс-служба театра

Литературно-музыкальная постановка «Майдан әндері», созданная по мотивам рассказа известного казахского писателя Роллана Сейсенбаева, объединила драматические сцены, художественное слово, хоровые и оркестровые произведения, а также песни военных лет, сообщает Kazpravda.kz 

В программе вечера прозвучали известные композиции «Священная война», «Ехал я из Берлина», «Вечер на рейде», «На безымянной высоте», «Әлия», «День Победы»,«Мен сендерді іздеймін», «Ана туралы баллада» и другие произведения, а также оркестровые попурри на темы фронтовых песен.

В спектакле-концерте приняли участие народный артист Казахстана Тілектес Мейрамов, заслуженный деятель Казахстана Жанат Чайкина, Бақытгүл Батырханова, Ақжол Мамыр, Гайнұр Жетпісбаева, Бейбарыс Сәрсен, лауреат международных конкурсов Айнұр Еңбекова (вокал), а также хор, которым руководит заслуженный деятель Казахстана Амантай Жұмашев и симфонический оркестр театра под управлением маэстро Ерлана Бейсембаева.

Также в рамках проекта состоялось творческое сотрудничество с приглашёнными артистами, лауреатами международных конкурсов – солистом «Қазақконцерта»,  Айбеком Абдыашимұлы (вокал) и солистом «Астана Опера» Талғатом Аллабириновым (вокал). Режиссёры постановки  народный артист Казахстана Тілектес Мейрамов и Дидар Ғалымжанов.

Тілектес Мейрамов отметил, что обращение к произведению Роллана Сейсенбаева стало для него продолжением многолетней творческой истории:

«Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню Победы, поставлена по рассказу известного казахского писателя Роллана Сейсенбаева «Майдан әндері». Произведение было написано много лет назад, однако и сегодня не теряет своей актуальности, ведь это наш сыновний долг перед теми, кто отдал за нас жизнь. В своё время меня глубоко затронула художественная ценность этого рассказа, он пронзил меня с первого прочтения. Ещё в 1989 году я поставил его как моноспектакль в театре имени Ауэзова. Позже постановка была представлена в ряде областных центров, а сегодня произведение впервые воплощается в таком масштабном формате – с участием артистов театра, хора и симфонического оркестра. Для меня эта история имеет и личное значение. Мой отец воевал на фронте и после войны ушёл из жизни из-за последствий ранений. Поэтому тема этого произведения особенно близка и важна для меня», – сказал он.

Главный дирижёр театра Ерлан Бейсембаев подчеркнул, что музыкальная часть постановки стала важной составляющей общего сценического действия.

«Спектакль-концерт ко Дню Победы стал для симфонического оркестра и артистов театра особенной программой, объединившей известные произведения военных лет, оркестровые композиции и вокальные номера. В основу постановки легла литературно-музыкальная композиция «Майдан әндері», созданная по рассказу Роллана Сейсенбаева. При работе над программой мы стремились сохранить атмосферу и эмоциональную силу музыки, которая продолжает находить отклик у зрителей разных поколений. Рады, что в рамках проекта состоялось творческое сотрудничество с приглашёнными солистами: солистом «Қазақконцерт» Айбеком Абдыашимұлы и солистом «Астана Опера» Талғатом Аллабириновым. Участие приглашённых артистов позволило объединить на одной сцене разных исполнителей и создать насыщенную концертную программу», – заключил маэстро.

