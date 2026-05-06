Танго на пределе чувств: меломаны посетили концерт симфонической музыки в Астане

Тематический музыкальный вечер был посвящен творчеству Астора Пьяццоллы – крупнейшего композитора ХХ века, реформатора жанро танго и создателя направления tango nuevo («новое танго»). Соединив традиционное танго с элементами классической музыки и джаза, он вывел этот жанр за пределы танцевальной культуры и превратил его в музыку концертной сцены. Его произведения сегодня звучат по всему миру, оставаясь одним из символов аргентинской культуры.

За свою жизнь композитор создал около 750 произведений: танго, сюиты, концерты для симфонического оркестра, музыку к фильмам. Он принадлежит к редкому кругу композиторов, которым удалось при жизни исполнить значительную часть своих сочинений. На родине в Аргентине он известен как El Gran Аstor («Великий Астор»).

Сердце танго Пьяццоллы – бандонеон, разновидность кнопочной гармоники. Композитор владел им виртуозно. В современной концертной практике партии бандонеона также исполняются на родственных инструментах – баяне и аккордеоне, позволяющих сохранять, а иногда и обогащать это звучание – его певучесть, гибкость фразы, тембровое богатство и живое дыхание. Баян стал основным солирующим инструментом этого вечера.

Слушателей порадовали симфонический оркестр Казахского национального музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева под управлением главного дирижера Ерлана Бейсембаева.

Солистами выступили заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Султанов (баян) – признанный мэтр баянной сцены, его ученик, лауреат международных конкурсов Руслан Тураев (баян), а также лауреат международных конкурсов Айнур Енбекова (вокал).

В ритме танго

Открыло вечер «Нью-Йорк танго» Ришара Гальяно – французского аккордеониста, композитора, друга и творческого соратника Пьяццоллы. Название произведения символично: Нью-Йорк – город, где прошло детство Пьяццоллы и начался его творческий путь. Солирующую партию исполнил Дамир Султанов, сразу задав высокий уровень и тон всему концерту.

Затем прозвучало танго «Обливион» («Забвение») – одно из наиболее узнаваемых произведений Пьяццоллы, получившее широкую известность благодаря музыке к фильму «Генрих IV» режиссёра Марко Беллоккьо и номинированное на премию «Грэмми» в 1993 году.

Оркестр раскрыл новые динамические оттенки, выстроив мягкую и прозрачную звуковую линию. Внутри этого звучания выделялись солирующие партии: баян в исполнении Руслана Тураева вел основную линию, а скрипачка Еркежан Баярстановой дополняла ее, создавая ощущение диалога и постепенного развития.

Символично, что произведение прозвучало как дань памяти выдающемуся педагогу и дирижеру Анвару Нусуппаеву. Он внес значительный вклад в развитие оркестрового дирижирования в Казахстане, проявив себя как в исполнительской, так и в педагогической деятельности и воспитав не одно поколение музыкантов.

Затем в исполнении Руслана Тураева прозвучало красивейшее «Танго для Клода» – одно из самых известных произведений Ришара Гальяно и одно из любимых у баянистов.

Одним из центральных номеров программы стало «Либертанго» – одно из самых знаковых произведений Астора Пьяццоллы».

Название объединяет слова «свобода» и «танго» и отражает принципиальный поворот в творчестве композитора. Композиция была написана в Милане в 1974 году и стала одним из самых известных и популярных сочинений Пьяццоллы – символом tango nuevo.

Благодаря интерпретации и особенностям оркестровой обработки звучание приобрело более легкий, подвижный и в то же время свежий характер.

Скрипичная партия Еркежан Баярстановой фактически взяла на себя роль ведущего голоса, выстраивая основную линию развития. Партия фортепиано в исполнении Аиды Канапиной органично дополняла общее звучание, придавая ему дополнительную глубину и цельность.

Продолжением программы стал монолог Марии из танго-оперы «Мария из Буэнос-Айреса». Опера символически отражает судьбу танго, описывая жизнь, смерть и мистическое возрождение главной героини – Марии, олицетворяющей душу Буэнос-Айреса, его светлые и тёмные стороны. Певица Айнур Енбекова передала характер образа точно и выразительно.

В интерпретации Руслана Тураева прозвучало завораживающее «Танго Апосионадо», которое уже вошло в золотой фонд латиноамериканской музыки ХХ века.

Одним из ключевых моментов программы стало «Адиос Нонино» – произведение, которое Астор Пьяцолла написал после смерти отца, Висенте Пьяццоллы, которого в семье называли «Нонино» (в переводе с итал.- «дедушка»). Именно он когда-то подарил Астору первый бандонеон.

Особое внимание в этом исполнении привлекало вступление: несмотря на сложный прописанный нотный текст, партия фортепиано в исполнении Аиды Канапиной была исполнена с заметной долей импровизации. Это вступление прозвучало развернуто и свободно, задавая ностальгическое, местами тревожное и скорбное настроение.

Дальнейшее развитие было выстроено как последовательный диалог инструментов. Центральную линию вел баян в исполнении Руслана Тураева, вокруг которого постепенно включались другие инструменты: сначала скрипка в исполнении Еркежан Баярстановой и альт в исполнении Диляры Юсуповой, затем – виолончель в исполнении Сарпека Акимбаева.

Постепенная смена тембров воспринималась как движение – от более светлого звучания к более глубокому, создавая ощущение этапов взросления. При этом партия рояля объединяла всё звучание, воспринимаясь как устойчивая опора и как образ фигуры отца. В результате возникала цельная эмоциональная картина, в которой соединялись ностальгия, чувство утраты и внутренняя связь поколений.

Оркестр также исполнил «Весну» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе», в котором показана жизнь города и его ритм – та среда, в которой когда-то зародилось аргентинское танго. В этом номере выделялись солирующие партии: скрипка в исполнении Еркежан Баярстановой и виолончель в исполнении Сарпека Акимбаева.

Связь поколений

Финалом вечера стал концерт для бандонеона с оркестром Aconcagua. В виртуозном исполнении Дамира Султанова масштабное трёхчастное произведение прозвучало как цельная большая история в живом диалоге с оркестром: от напряжённого начала через более лирическое развитие во второй части, где выделялись солирующие партия скрипки в исполнении Еркежан Баярстановой и виолончель в исполнении Балжан Канажановой, к насыщенному и энергичному финалу.

По словам солиста, в процессе работы над этим произведением особую сложность представляет не столько техническая сторона, сколько сама интерпретация.

В партитуре трудно выделить чёткую точку входа – музыкальная мысль развивается непрерывно. В результате произведение, которое на первый взгляд может показаться несложным для опытного исполнителя, требует высокой концентрации и точности в передаче ритма, настроения и той внутренней энергии, которая лежит в основе музыки Пьяццоллы.

«С этим оркестром выступаю не впервые – у нас уже был опыт совместной работы в разных городах. За это время особенно хочется отметить их слаженность, живой отклик на исполняемую музыку и мобильность. Несмотря на молодой состав – а это, на мой взгляд, один из самых молодых оркестров в Астане – коллектив отличается высоким профессионализмом. И, пожалуй, главное – горящие глаза музыкантов и искреннее желание делать музыку по-настоящему», – отметил Дамир Султанов.

Также он добавил, что музыка Пьяццоллы признана во всём мире – в ней есть всё: яркая, запоминающаяся мелодия, чёткий ритм, тонкая оркестровка. Это музыка с сильным эмоциональным зарядом, в которой отражаются самые разные состояния и чувства.

К слову, идея программы принадлежит главному дирижеру симфонического оркестра театра Ерлану Бейсембаеву. Его решительность в выборе репертуара и высокая требовательность к качеству делают каждое исполнение по-своему уникальным.

«Эта программа собиралась постепенно, буквально по крупицам. Мы очень бережно подходили к материалу, работали над авторскими аранжировками – и этот процесс продолжается, от исполнения к исполнению программа обновляется. Мы долго искали нужные штрихи, темпы, тембральные сочетания с солирующим баяном. Особое место занимала партия рояля, которая объединяла и поддерживала общее звучание. Для нас было важно сохранить в этой музыке её природу – ритм, интонацию, внутреннюю энергию. Судя по теплой реакции зала, нам удалось передать это состояние, и эта музыка действительно откликается слушателю», – заключил маэстро Ерлан Бейсембаев.

После завершения концерта публика долго не отпускала музыкантов со сцены. На бис вновь прозвучало «Либертанго», к исполнению которого присоединились солисты-баянисты Дамир Султанов и Руслан Тураев, создав эмоционально насыщенное завершение вечера.