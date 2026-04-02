В течение двух месяцев продюсерский проект Димаша Voice Beyond Horizon путешествует по миру, раскрывая таланты молодых вокалистов и показывая всем уникальную красоту Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Индекс одобрения шоу по данным компании CMMR составил 100%, а общее количество просмотров на всех интернет-платформах достигло 1,59 миллиарда.

Шоу заняло первое место по статистике платформ Dengta, Vlinkage и Endata, демонстрируя широкую популярность и стабильную аудиторию.

1 место в 4 рейтингах на протяжении 8 недель

Согласно данным рейтингов национальной сети CSM и городских рейтингов CSM (71 город), шоу заняло первое место по рейтингу среди региональных спутниковых телеканалов Китая. По статистике компаний Kuyun Data и Huanwang Data по количеству зрителей в режиме реального времени проект занимает лидирующую позицию среди региональных спутниковых телеканалов.

1 миллион+ просмотров набрали видео ролики с выступлениями участников шоу

Ведущие китайские музыкальные критики и интернет-инфлюенсеры высоко оценили программу как «высококачественную работу, сочетающую музыкальность и культурную ценность», и опубликовали множество рецензий, предлагая многогранные комментарии и похвалы выступлениям певцов.

Программа быстро распространилась в зарубежных социальных сетях, блогеры по всему миру с энтузиазмом рекомендовали её. Лучшие моменты шоу продолжали циркулировать на международных платформах, таких как YouTube, привлекая блогеров из разных стран к публикации собственных видео с реакциями, что вызвало активное взаимодействие.

500+ рекомендаций от центральных и основных СМИ

Самое авторитетное издание Китая «Жэньминь Жибао» трижды выразило высокую оценку проекту, отметив его уникальную ценность в сфере культурного обмена.

Информационное агентство Синьхуа также уделяет пристальное внимание этому важному событию культурного обмена между Китаем и Казахстаном и готовит специальный репортаж, чтобы дать углубленный анализ уникальной ценности и инновационных подходов проекта.

Газета «Гуанмин Жибао» отметила, что проект «сохраняет художественное качество и одновременно передает сопереживание к культуре Шелкового пути», особо выделив трехмерное представление древней культуры Туркестана, пейзажей Каспийского моря в Актау и культурных встреч в Алматы, которые «включили географию, историю и культуру в процесс создания музыки».

300+ раз проект попадал в списки популярных тем на различных платформах

Популярность в интернете продолжает расти, связанные темы 329 раз появлялись в списках горячих тем на различных платформах, в том числе Weibo, Red Note, TikTok.

30+ официальных рекомендаций от 15 государственных учреждений 5 различных уровней в 5 странах

Посольство Малайзии в Китае опубликовало в общей сложности шесть материалов о программе на платформах Weibo, Kuaishou и других. Представляя малазийскую певицу Ли Пэйлин, посольство показало кадры из Туркестана, благодаря чему малазийские зрители впервые близко познакомились с природной и культурной красотой Казахстана.

Посольство Кыргызской Республики в Китае и Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана поделились официальным сообщением кыргызского национального информационного агентства на своих страницах в Facebook и Instagram.

Участники программы показали, как участница шоу Нур Чолпон общается с местными артистами в деревне Туркестана, что позволило кыргызскому народу увидеть культурное наследие и гостеприимство соседнего Казахстана.

Посольство Италии в Китае поделилось материалами о шоу через свой официальный аккаунт в Weibo, выразив поддержку и одобрение этому культурному проекту, объединяющему молодых музыкантов из шести стран.

Voice Beyond Horizon продолжает свой путь – смотрите по четвергам новые выпуски на платформах Hunan TV и Mango TV, а по субботам – на телеканале Qazaqstan.