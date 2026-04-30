Музыкальный флешмоб ко Дню единства прошёл в Астане

В Астане прошёл масштабный флешмоб Flash Vibe «Бейбіт елдің ұрпақтары», приуроченный ко Дню единства народа Казахстана. В акции приняли участие школьники и учащиеся организаций дополнительного образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Музыкальной основой стала композиция «Ақ көгершін» — символ мира, согласия и единства. Особое значение мероприятию придало совпадение с юбилеем Ахмета Жубанова — выдающегося казахстанского композитора и одного из основателей профессионального музыкального искусства страны.

Кульминацией флешмоба стала живая композиция: участники выстроились в форме белого голубя — «ақ көгершін». Этот образ стал главным символом акции, олицетворяющим мир и надежду.

Дети и подростки в бело-голубых нарядах создали единую картину. Белый цвет символизировал чистоту и стремление к гармонии, голубой - мирное небо и единство народа.

Организаторы отметили, что флешмоб направлен на укрепление дружбы, взаимопонимания и уважения между представителями разных этносов.