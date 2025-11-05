До начала концерта «Музыкальный мост: Казахстан – Япония» представители комитета по международному культурному обмену Страны восходящего солнца провели в фойе филармонии чайную церемонию в соответствии со своей национальной культурой. А также они провели мастер-класс по национальной игре Сёги – японским шахматам. Помимо этого, в фойе выступил ансамбль, играющий на японском трехструнном инструменте сямисэн.

На концерте, организованном при поддерж­ке Министерства культуры и информации РК и посольства Японии в Казахстане, выступил Государственный академический симфонический оркестр РК им. Т. Абдрашева. За дирижерским пультом в этот вечер был лауреат международных и республиканских конкурсов Куаныш Исмаилов.

С музыкальными композициями Страны восходящего солнца казахстанскую публику познакомили Кодай Минода (сямисэн), Маюко Кацумура (скрипка), Кадзухиро Миямура (гобой), Мицукуни Цудзимото (труба) и Тасаи­тира Мотидзуки (цудзуми).

В концертной программе также прозвучали I часть Концерта для скрипки с оркестром Газизы Жубановой, «Поэма» Сулеймана Юдакова, произведение «Fusuikyo» Wada, Концерт для трубы с оркестром Арама Арутюняна. Кроме того, особый интерес вызвали «Баллада» для гобоя с оркестром Хироши Огури и произведение Хироши Хошины «Молитва и игры под лучом света» для гобоя, цудзуми и оркестра.

Концерт «Музыкальный мост: Казахстан – Япония» продемонстрировал духовную близость двух стран и еще больше укрепил культурно-гуманитарные связи между нашими странами.