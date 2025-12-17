МВД обратилось к участникам дорожного движения

В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан многие водители выезжали на автомобилях с Государственными флагами, выражая тем самым свою гражданскую позицию и патриотизм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Действующим законодательством не предусмотрена ответственность за размещение Государственного флага на транспортных средствах при условии соблюдения требований безопасности и правил дорожного движения.

При этом следует отметить, что отдельные граждане в ходе праздничных мероприятий нарушали Правила дорожного движения, мешали другим участникам, перекрывали улицу, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены принять предусмотренные законом меры реагирования.

К примеру, 16 декабря текущего года в городах Шымкент и Алматы сотрудники полиции остановили ряд транспортных средств, которые использовали флаги, однако причиной остановки были грубые нарушения ПДД. По результатам проверки водители привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством без соответствующего права, создание аварийной ситуации, а также незаконное переоборудование транспортных средств. Указанные меры не имели никакого отношения к использованию Государственного флага.

Кроме того, полицейские в Алматы провели разъяснительную работу с водителем и пассажирами общественного транспорта, украшенного гелиевыми шарами об опасности их использования жизни и здоровью граждан. Вместе с тем, отдельные факты неправомерной остановки машин проверяются. Виновные сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

«Полиция с уважением относится к государственным символам и призывает граждан соблюдать Правила дорожного движения, а также доверять только официальной информации и источникам», — отметила Актоты Боранова, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

 

#водитель #МВД #ПДД

