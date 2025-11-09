Министерством внутренних дел взято на особый контроль раскрытие преступлений прошлых лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В 2016 году в городе Астане совершено особо тяжкое преступление - убийство 80-летней женщины. Преступник, проникнув в дом пенсионерки, надругался над ней, жестоко избил и скрылся, пытаясь уничтожить следы содеянного.

В ходе осмотра места происшествия криминалистами изъяты едва заметные биологические следы, из которых выделен ДНК-код. Однако на протяжении девяти лет преступление оставалось нераскрытым. Злоумышленнику удавалось скрываться от правосудия.