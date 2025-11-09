Министерством внутренних дел взято на особый контроль раскрытие преступлений прошлых лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В 2016 году в городе Астане совершено особо тяжкое преступление - убийство 80-летней женщины. Преступник, проникнув в дом пенсионерки, надругался над ней, жестоко избил и скрылся, пытаясь уничтожить следы содеянного.
В ходе осмотра места происшествия криминалистами изъяты едва заметные биологические следы, из которых выделен ДНК-код. Однако на протяжении девяти лет преступление оставалось нераскрытым. Злоумышленнику удавалось скрываться от правосудия.
"Благодаря новейшим технологиям молекулярно-генетической лаборатории МВД и базе ДНК удалось установить совпадение. Так была установлена личность 65-летнего подозреваемого. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Он дал признательные показания. Министерство продолжает работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. Современные криминалистические технологии позволяют все точнее и быстрее устанавливать преступников независимо от того, сколько лет прошло с момента совершения преступления. Данный пример показывает: никто не сможет избежать наказания", - отметил начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.