МВД сообщило о росте числа жертв на шахте имени Ленина

Вице-министр внутренних дел Кайрат Сунтаев в кулуарах Сената прокомментировал случай с выбросом газа на шахте имени Ленина в Шахтинске, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мне с утра доложили о шестерых. Четыре человека погибли, и ещё двоих найти не могут, по всей видимости, это тоже трупы уже, но их продолжают искать, бригада работает», - сказал Кайрат Сунтаев.

Он сообщил, что для более тщательной проверки заведено уголовное дело.

Сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. По предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа.

В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в ЦБ Шахтинска.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".