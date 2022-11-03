Уголовное дело завели по факту гибели шахтеров в Карагандинской области

По факту ЧП на шахте имени Ленина, зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции Карагандинской области, проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. По предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа.

В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в ЦБ Шахтинска.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".