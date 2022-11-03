Шахтеры погибли в Карагандинской области

В Карагандинской области погибли 4 шахтера из-за аварии на шахте имени Ленина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"Сегодня, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария. На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъёмных клетей", – говорится в сообщении.

В данный момент найдено 4 работника шахты без признаков жизни, 4 человека выведены и госпитализированы в ЦБ Шахтинска.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

"По имеющейся предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - прокомментировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.