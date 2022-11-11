Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам – Токаев

Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Об этом сообщил в своем выступлении на саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz.

«Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень», - сказал президент Казахстана.

Он добавил, что история возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов.

«Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этого служит программный документ «Перспективы тюркского мира – 2040». Сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств.

Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой. Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.