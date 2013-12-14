Мы переплелись корнями

Президент призывает нас и дальше быть верными политике мирного сосуществования. И эта «установка» Главы государства созвучна мыслям и настроениям людей, она находит отклик у казахстанцев, которые гордятся тем, что живут в многонациональном обществе. Десятилетиями так сложилось, что у нас бок о бок живут представители разных этносов. Мы переплелись культурными корнями, позаимствовали друг у друга кухню, народные обычаи и традиции. Все мы чувствуем себя здесь комфортно, и от этого наша жизнь стала только богаче, насыщенней и разнообразней.

Моя семья старается не пропускать праздники обычаев и культуры, которые традиционно организуют национальные центры. И так делают многие наши друзья и знакомые, не упуская прекрасную возможность расширить свои представления о жизни и быте других народов, для которых Казахстан стал родным домом.

Валерия МИРОНОВА, жительница Шымкента