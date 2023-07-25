Мы скоро встретимся вновь

Юбилейный сезон театра «Астана Опера» выдался ярким и насыщенным, отмеченным рядом значимых событий международного формата.

Конечно, в первую очередь зрителям запомнились премьеры: это балет «Золушка», поставленный хореографом Раймондо Ребеком на музыку Сергея Прокофьева, опера-балет «Қалқаман – Мамыр» композитора Балнур Кыдырбек, шедевр мировой хореографии – балет «Маленькая смерть» Иржи Килиана на музыку Моцарта, редко исполняемая опера-буффа «Итальянка в Алжире» Россини.

Для артистов театра были очень важны гастроли. Так, в конце 2022 года балетную труппу встретила овациями Москва, где на сцене Кремлевского дворца с большим успехом был представлен спектакль «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, получивший высокие отзывы театралов и музыкальных критиков. Для алматинского зрителя столичный театр выбрал две разные программы: Гала-концерт и «Реквием» Дж. Верди. Именитые солис­ты выступили в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдина.

Труппа впервые выступила с гастрольной программой на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку. А в Большом театре Беларуси в рамках XII Минского Рождественского оперного форума казахстанские вокалисты исполнили оперу-фарс Дж. Россини «Шелковая лестница».

Успешными были и другие гастроли. Так, артисты хора выступили в Польше, произведя в Варшаве и Белостоке настоя­щий фурор: они привезли победное первое место на международном конкурсе, дали блестящий концерт казахской музыки. И разумеется, нельзя не отметить масштабный проект виртуозного скрипача Марата Бисенгалиева, когда тысяча музыкантов на одной сцене исполнили торжественную оду «Ұлы дала әуені».

Гордость театра

Главный дирижер «Астана Опера», лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев с большим успехом поставил монументальную оперу «Война и мир» С. Прокофьева в Будапеште, оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского в Любляне.

Ведущий солист балетной труппы Бактияр Адамжан прекрасно выступил в Австралии, затем представил искусство Казахстана в Гала-балете Celebrity Ballet Gala на Кипре, побывал с гастрольной программой в Италии, Корее, России.

Солист театра, лауреат международных и республиканских конкурсов Серик Накыспеков с большим успехом выступил в Бишкеке, а Анастасия Заклинская и Диас Курмангазы – в главных партиях балета А. Адана «Жизель» на сцене Большого театра Беларуси. Артистам балета Арману Уразову и Шугыле Адепхан аплодировали в Тбилисском государственном театре оперы и балета им. З. Палиашвили.

Достижения артистов отмечены заслуженными наградами и званиями. Солист оперной труппы Шынгыс Расылхан стал победителем международного фестиваля «ТеатрALL» и удостоен премии «Дарын» в номинации «Классическая музыка». Ведущая солистка балета Айгерим Бекетаева удостоена Государственной стипендии в области культуры, также она стала лауреатом премии Союза театральных критиков РК в номинации «Солистка года».

В этом году состоялся первый выпуск в Международной оперной академии Astana Operа. Многие «академики» проявили себя на международных конкурсах: Гульдана Алдадосова получила специальную премию престижного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава в Москве. Ее коллега Валерий Селиванов завоевал специальный приз на I Международном телерадиоконкурсе оперных певцов «Мария Чеботари» в Молдове. Участником Оперного фестиваля Россини в Италии стал Алихан Зейнолла.

Айгерим Аманжолова – обладательница Гран-при Республиканского конкурса вокалистов М. Айтимова в Актобе, здесь же первое место завоевал Динмухамед Кошкинбаев, который порадовал еще и тем, что прошел строгий отбор международного проекта «Большая опера» на телеканале «Культура».

Лауреатами ХI Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой стали Алихан Зейнолла (I премия), Улпан Аубакирова (II премия), Дарига Мусаева и Ораз Мухамедьяр (III премия).

Учащиеся академии не раз радовали столичную публику своими яркими сценическими работами. Состоялась премье­ра концертного исполнения оперы П. Чайковского «Иоланта» и «Алеко» С. Рахманинова. Заключительным аккордом обучения в Международной оперной академии стало участие ее слушателей в опере «Богема» Дж. Пуччини и опере «Итальянка в Алжире» Дж. Россини.

Сотрудничество муз и музыкантов

Театр «Астана Опера» всегда с удовольствием приглашает к сотрудничеству именитых профессионалов. Так, здесь мастер-класс провела известная оперная исполнительница и коуч по вокалу Анна Ванди (Италия), а балетная труппа вновь встретилась с мастером из Франции Янником Бокуином. В течение сезона на столичной сцене выступали южнокорейская оперная дива Суми Чо, португальская певица Сюзана Гашпар, флейтист Андреа Гриминелли и дирижер Джузеппе Акуавива (Италия), солист Мариинского театра Ахмед Агади, звезды Большого театра Беларуси – Дмитрий Уксусников и Людмила Хитрова, артисты из Украины, Армении, России, Германии, Чехии.

Четыре месяца длились фестивали, организованные известным дирижером Абзалом Мухитдином. На Фестиваль венской классики были приглашены дирижеры из Японии, Монголии, Израиля, Эстонии. «Рахманинов трибьют» был посвящен 150-летию великого русского композитора и собрал известных исполнителей из США, Европы и Казахстана. Ценители высокого искусства смогли посетить и насыщенную программу Барокко-фестиваля.

Юбилейный сезон завершил грандиозный Международный фестиваль «Опералия», где выступили такие звезды, как Барсег Туманян (Армения), Лаура Ве­реккья, Диего Каваццин, Изабель дель Паоли (Италия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Седжун Ан (Корея), Мунзифа Исоева (Таджикистан), Альфия Каримова (Башкортостан), Айбек Саралаев (Кыргызстан), Абосхон Рахматуллаев (Узбекистан), Коки Янг (Китай), знаменитая виолончелистка Цзин Чжао.

– Десять лет «Астана Опера» формирует интерес столичной публики к высокому искусству, театр уже стал своеобразным символом столицы, визитной карточкой нашей страны, – отметил директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров. – Это большой имиджевый проект, который собрал под своей крышей талантливых исполнителей. Впереди у «Астана Опера» новое десятилетие, которое, без всякого сомнения, будет не менее ярким и интересным.

Путешествие в танце

Грандиозным Astana Ballet Gala завершился юбилейный, X сезон театра «Астана Балет». Труппа представила фрагменты лучших постановок, которые прошли на сцене за эти годы. Зрители насладились яркими произведениями классического и неоклассического наследия, авторскими хореографическими миниатюрами.

– За эти десять лет наш театр проделал огромный путь, мы смогли создать атмо­сферу сотрудничества и взаимного вдохновения, которая помогла нам раскрыть свой потенциал и добиться выдающихся результатов. С гордостью мы наблюдали, как театр становился центром притяжения для жителей и гостей столицы и как расширялся круг наших поклонников, мы путешествовали по всему миру, демонстрируя высокий профессионализм и любовь к своему делу, – отметил директор театра Александр Совостьянов.

Действительно, все мы помним, когда в Астане впервые открылся театр, в труппе которого были только девушки. По понятным причинам ряд сюжетных балетов ставить не было возможности, зато были подготовлены оригинальные национальные программы. Чуть позже в театре появились шесть юношей, начал расширяться репертуар. А сегодня хорео­графы в «Астана Балет» могут не только выбирать из нескольких танцовщиков романтического героя, но и ставить массовые батальные сцены.

…Пока не начался Гала-балет, мы «проб­рались» за кулисы. Здесь – множество расшитых костюмов, чемоданов с реквизитом, в «карманах» – наизготове большие и маленькие декорации. Артисты активно общаются, смеются, гримируются, повторяют движения, разогреваются, растягиваются...

Ведущая солистка «Астана Балет» Татья­на Тен и Фархад Буриев готовились высту­пить с адажио из балета Love.Fear.Loss. Балерина поделилась, что это технически сложное адажио с поддержками, оттяжками, вращениями – одно из ее любимых.

– Я работаю в театре с 2016 года и могу сказать, что молодые артисты, которые были на тот момент еще юными, росли вместе с театром, осваивали непростой репертуар. Сегодня они уже состоявшие­ся артисты, уверенные в себе и готовые показать свое профессиональное мастерство, – отметила Татьяна Тен.

До «Астана Балет» артистка работала в Театре им. К. Байсеитовой и в Ballet du Capitole в Тулузе (Франция) и имела определенный опыт, которым делилась с коллегами. Она подчеркивает, что «Астана Балет» – театр экспериментов, куда приезжают со своими постановками зарубежные хореографы, и это колоссальная возможность для каждого артиста узнать что-то новое.

– Рада, что у меня в театре такой разный репертуар. Люблю и классическую, и неоклассическую хореографию. Но классическая подразумевает определенные рамки, за которые ты выйти не можешь, а вот неоклассика дает больше свободы самовыражения, здесь ты можешь раскрыть свою индивидуальность, показать себя как личность, – говорила о тонкостях работы Татьяна Тен.

«Вкусив» атмосферы закулисья, отправляемся в уже полный зал. Репертуар у «Астана Балет» обширный, и все показать, конечно же, невозможно. Поэтому в самом начале и в перерывах между номерами занавес превращался в большой экран, на котором проигрывались видео, рассказывающие об истории театра, репетициях, гастролях и постановках. Это было красиво и трогательно.

А после зрителей ждал настоящий праздник балетного искусства: фрагменты из спектаклей «Триумф» А. Абильгазиной, «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» Г. Ковтуна, «Кармен-сюита» А. Алонсо, «Легенда о любви» Ю. Григоровича, «Жусан» М. Авахри, работ бразильского хореографа Рикардо Амаранте – Diversity, Love Fear Loss, A Fuego Lento, миниатюры «Арулар», «Әсем қоңыр», «Ақ қыз» и «Тәңір сыйы – Ақ жол» в хореографии А. Тати, «Скифские фрески» М. Авахри, «Қуанамын» А. Цой, «Серілер салтанаты» А. Садыковой и А. Шамшиева.

– Мы хотели показать наш разножанровый репертуар, поэтому включили в программу Astana Ballet Gala и фрагменты ранних постановок, шедевров мирового балета, авторских балетов, поставленных именно для наших артистов, и, конечно же, нашу знаменитую национальную программу, – рассказал художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В концерте принял участие и появившийся не так давно симфонический оркестр театра под руководством маэстро Армана Уразгалиева. Задействована была и вся балетная труппа театра, а это больше 70 человек. Танцевальный коллектив «Астана Балет», к слову, многонациональный: здесь работают танцовщики и балерины из Бразилии, Японии и России.

– Думаю, что у этого театра большое будущее, потому что мы очень любим его и делаем все возможное, чтобы наши артис­ты развивались профессионально, чтобы зритель всегда уходил после спектаклей восторженный и одухотворенный, – отметил Нурлан Канетов и поделился планами на следующий сезон. – Откроем мы его в сентябре с гастролей в Усть-Каменогорске, куда везем программу камерного и симфонического оркестра. На сцене нашего театра пройдут любимые «Кармен-сюи­та» и «Арканы судьбы». Ожидаем премьеру национальной сказки в постановке Авахри и балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Запланированы гастроли в Италию и участие в Международном фес­тивале в Женеве.

Юбилейный Astana Ballet Gala стал феерич­ным завершением десятилетнего путешествия в танце. В театре готовятся покорять новые вершины и дальше привлекать талантливых хореографов, композиторов, художников и артистов, любить своих зрителей и дарить им возможность наслаждаться искусством балета.