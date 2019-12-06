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Мы уделяем большое внимание тому, что происходит в Европе – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед участниками заседания отметил, что созданный по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева Берлинский Евразийский клуб доказал свою значимость.

"Эта диалоговая площадка открывает замечательные возможности для обсуждения широкого спектра социально-политических и экономических вопросов, которые касаются казахстанско-германских и казахстанско-европейских отношений. Это первый подобный проект нашей страны в Европе. Мы считаем, что в условиях глобальной нестабильности роль такого института будет только возрастать", – сказал Глава государства.

По его мнению, за последние три года геополитическая, геоэкономическая ситуация в мире претерпела значительные изменения. Санкции и торговые ограничения все больше замещают традиционные дипломатические инструменты.

"Мировая экономика сталкивается с такими хроническими заболеваниями, как диспропорции в развитии стран и регионов, технологическое неравенство, уязвимость финансовой системы. В этих сложных условиях внешнеэкономическая и торговая политика нашей страны прозрачна, прагматична и проста - Казахстан остается открытым для взаимовыгодного сотрудничества с различными объединениями, странами и компаниями", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о приоритетах внешнеполитического курса Казахстана, Президент подчеркнул, что отношения с Европейским Союзом имеют для нас первостепенное значение.

"Мы уделяем большое внимание тому, что происходит в Европе, ведем постоянный конструктивный диалог с европейскими лидерами. Казахстан продолжит поддерживать новые подходы ЕС в отношении региона Центральной Азии. Очевидно, что в нашем взаимодействии с Европой в силу многих причин особое место занимают экономические, исторические, культурные отношения с Германией", – убежден Глава государства.



Касым-Жомарт Токаев представил участникам форума растущий инвестиционный потенциал Казахстана.

"Наша тесная интеграция с соседями обеспечивает удобный доступ к соседним рынкам. Более 500 миллионов человек проживает сегодня в непосредственной близости от наших границ. В рамках Евразийского экономического союза мы хотим извлечь пользу от четырех свобод – движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Поэтому германские компании, которые уже присутствуют в Казахстане, получат возможность выйти на новые для них рынки", – отметил Президент.



Правительство, по его словам, готово поддержать привлечение немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги.

"Мы приняли специальную государственную программу "Цифровой Казахстан". В разработке этой стратегической программы принимал участие Институт Фраунгофера из Германии. Для того, чтобы поддержать стартапы со всего нашего региона, мы организовали Astana Hub и IT-университет. Мы надеемся, что через 3 года у нас сформируется пул талантов в сфере информационных технологий. В целом, мы готовы к сотрудничеству в сфере цифровизации как на уровне правительственных структур, так и на уровне отдельных компаний", – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев вновь акцентировал внимание на том, что Германия является стратегическим партнером Казахстана, поэтому страна готова обеспечить соответствующее отношение к немецкому бизнесу.

"Мы готовы дать вам максимум действующих преференций, включая режим освобождения от налогов в специальных экономических зонах, предоставление инфраструктуры и т.д. Я поставил перед "Казахинвестом" и Казахстанским фондом прямых инвестиций задачу открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с германскими инвесторами", – сказал Президент.



Содействие германскому бизнесу в реализации проектов также будут оказывать холдинг "Байтерек" и Банк развития Казахстана.

"Эти меры являются новыми для нашей системы. Ранее мы не предоставляли подобных условий ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что при верном подходе и отношении Правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В мероприятии, которое прошло в берлинском конгресс-центре AXICA, приняли участие высокопоставленные сотрудники Правительства ФРГ, эксперты, журналисты и более 250 представителей германского бизнеса.






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