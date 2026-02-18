Мы все формируем будущее

Референдум
101

Многотысячный коллектив ERG объединяет людей разных профессий, возрастов и регионов. Нас связывает не только общее дело, но и общее понимание ценности труда

Фото: ERG

Для промышленности это не абстрактное понятие. Это ежедневная реальность. Это ответственность, квалификация, безопасность, результат.

Новая Конституция Казахстана формирует принципиально важный акцент: человек, его права и достоинство становятся центральной ценностью государственной политики. Для нашей компании это имеет прямое значение.

Право на труд получает более устойчивую конституционную основу. Усиливается сама философия отношений в экономике, где качество рабочих мест, условия труда и социальная стабильность становятся системными приоритетами.

Особое значение имеет конституционное закрепление права на безопасные условия труда. Безопасность труда становится не только корпоративной задачей, но и прямой обязанностью государства и работодателей.

Ответственность государства и граждан за сохранение природы и бережное отношение к земле также подчеркнуто в новой Конституции.

Такая забота, социальные гарантии - минимальная заработная плата, пенсионное обеспечение, поддержка в уязвимых ситуациях - приобретают более устойчивый характер. Это создает ощущение базовой стабильности, которая необходима каждому человеку труда.

Новая Конституция формирует более современный баланс между производительностью, социальной ответственностью и человеческим достоинством.

При этом изменения имеют не только социальное, но и экономическое измерение.

Стабильность и предсказуемость институциональной среды напрямую влияют на развитие бизнеса. Экономика, инвестиции, модернизация производств и создание рабочих мест невозможны без уверенности в долгосрочной устойчивости государственной системы. Когда экономическая среда становится устойчивой и понятной, предприниматели ориентируются на рост, расширение и внедрение новых решений.

В такой среде выигрывают и компании, и сотрудники, и экономика страны в целом.

Не менее стратегическое значение имеет закрепление приоритетов образования, науки и инноваций.

В условиях глобальной конкуренции именно знания, технологии и человеческий капитал становятся ключевым ресурсом развития. Конституционное признание науки и свободы научного творчества формирует долгосрочную основу для технологического роста, модернизации экономики и формирования новых отраслей.

Связь между промышленностью, технологиями и наукой сегодня очевидна как никогда. Конкурентоспособность индустрии напрямую зависит от инноваций, инженерных решений и научного потенциала страны.

Новая Конституция задает стратегическую основу, на которой развитие человеческого капитала становится фундаментом долгосрочной устойчивости государства.

Референдум в этой ситуации - это не формальная процедура. Это прямой механизм участия граждан в определении архитектуры будущего страны.

Многотысячный коллектив ERG поддерживает проведение референдума по Новой Конституции Казахстана и призывает всех принять участие в голосовании.

Будущее формируется решениями, которые мы принимаем сегодня.

Председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов

Коллективы

АО «ТНК «Казхром»

АО «Алюминий Казахстана»

АО «Казахстанский электролизный завод»

АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»

АО «Шубарколь комир»

АО «Евроазитаская энергетическая корпорация»

АО «Качары Руда»

ТОО «ERG Service»

ТОО «ТрансКом»

