Многотысячный коллектив ERG объединяет людей разных профессий, возрастов и регионов. Нас связывает не только общее дело, но и общее понимание ценности труда
Для промышленности это не абстрактное понятие. Это ежедневная реальность. Это ответственность, квалификация, безопасность, результат.
Новая Конституция Казахстана формирует принципиально важный акцент: человек, его права и достоинство становятся центральной ценностью государственной политики. Для нашей компании это имеет прямое значение.
Право на труд получает более устойчивую конституционную основу. Усиливается сама философия отношений в экономике, где качество рабочих мест, условия труда и социальная стабильность становятся системными приоритетами.
Особое значение имеет конституционное закрепление права на безопасные условия труда. Безопасность труда становится не только корпоративной задачей, но и прямой обязанностью государства и работодателей.
Ответственность государства и граждан за сохранение природы и бережное отношение к земле также подчеркнуто в новой Конституции.
Такая забота, социальные гарантии - минимальная заработная плата, пенсионное обеспечение, поддержка в уязвимых ситуациях - приобретают более устойчивый характер. Это создает ощущение базовой стабильности, которая необходима каждому человеку труда.
Новая Конституция формирует более современный баланс между производительностью, социальной ответственностью и человеческим достоинством.
При этом изменения имеют не только социальное, но и экономическое измерение.
Стабильность и предсказуемость институциональной среды напрямую влияют на развитие бизнеса. Экономика, инвестиции, модернизация производств и создание рабочих мест невозможны без уверенности в долгосрочной устойчивости государственной системы. Когда экономическая среда становится устойчивой и понятной, предприниматели ориентируются на рост, расширение и внедрение новых решений.
В такой среде выигрывают и компании, и сотрудники, и экономика страны в целом.
Не менее стратегическое значение имеет закрепление приоритетов образования, науки и инноваций.
В условиях глобальной конкуренции именно знания, технологии и человеческий капитал становятся ключевым ресурсом развития. Конституционное признание науки и свободы научного творчества формирует долгосрочную основу для технологического роста, модернизации экономики и формирования новых отраслей.
Связь между промышленностью, технологиями и наукой сегодня очевидна как никогда. Конкурентоспособность индустрии напрямую зависит от инноваций, инженерных решений и научного потенциала страны.
Новая Конституция задает стратегическую основу, на которой развитие человеческого капитала становится фундаментом долгосрочной устойчивости государства.
Референдум в этой ситуации - это не формальная процедура. Это прямой механизм участия граждан в определении архитектуры будущего страны.
Многотысячный коллектив ERG поддерживает проведение референдума по Новой Конституции Казахстана и призывает всех принять участие в голосовании.
Будущее формируется решениями, которые мы принимаем сегодня.
Председатель Совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов
Коллективы
АО «ТНК «Казхром»
АО «Алюминий Казахстана»
АО «Казахстанский электролизный завод»
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»
АО «Шубарколь комир»
АО «Евроазитаская энергетическая корпорация»
АО «Качары Руда»
ТОО «ERG Service»
ТОО «ТрансКом»