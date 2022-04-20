На 4 млрд тенге пополнят республиканский бюджет из Нацфонда

Мажилис на пленарном заседании одобрил проект закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, в целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в 2022 году увеличен до 4 030 млрд тенге.

«В целом средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета. Целевые показатели Нацфонда сохраняются в рамках фискальных ограничений», - добавил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.