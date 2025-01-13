На 42% увеличен объем воды в Северном Арале

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с жителями Аральского района реализацию второй фазы проекта по восстановлению Северного Аральского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.

Минводы разработало проект «Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря».  В нем предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.

Отмечается, что в 2024 году Минводы направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 млрд кубометров воды.

Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.

«Эти цифры – результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках, предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения»,– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

После доклада об основных направлениях проекта совещание продолжилось в формате «открытого микрофона». Жители района высказали свои мнения по проекту и получили ответы на волнующие их вопросы. После общественного обсуждения Нуржан Нуржигитов побеседовал с местными жителями.

 

 

#проект #Арал #уровень воды

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