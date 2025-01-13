На 42% увеличен объем воды в Северном Арале

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с жителями Аральского района реализацию второй фазы проекта по восстановлению Северного Аральского моря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
Сообщается, что по итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42% и достиг 27 млрд кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.
Минводы разработало проект «Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря». В нем предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.
Отмечается, что в 2024 году Минводы направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 млрд кубометров воды.
Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.
«Эти цифры – результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках, предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения»,– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
После доклада об основных направлениях проекта совещание продолжилось в формате «открытого микрофона». Жители района высказали свои мнения по проекту и получили ответы на волнующие их вопросы. После общественного обсуждения Нуржан Нуржигитов побеседовал с местными жителями.