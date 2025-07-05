Таза Қазақстан: в общегородском субботнике в Атырау приняли участие более 5 тыс. человек

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В Атырау в рамках программы «Таза Қазақстан» состоялся общегородской субботник, в котором приняли активное участие более 5000 жителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Масштабное мероприятие открыл заместитель акима области Дарын Шамұратов, подчеркнув важность инициативы в деле охраны природы, поддержания чистоты окружающей среды и передачи экологически благополучной страны будущим поколениям, сообщает Региональная служба коммуникаций.

В рамках субботника были очищены 14 участков по обоим берегам реки Жайык, а также различные районы города. В акции приняли участие сотрудники государственных учреждений, волонтёры, молодёжные организации, представители неправительственных организаций и крупных предприятий.

Для уборки были задействованы 85 единиц специальной техники, в том числе 10 погрузчиков, 45 грузовиков КамАЗ и 30 автобусов. Участники собрались на площади Султана Бейбарыса в 08:00 утра, откуда были доставлены на закреплённые участки. В результате было вывезено более 50 тонн бытовых отходов и свыше 3000 кубометров строительного мусора на специализированные полигоны за пределами города.

Кроме того, в рамках благоустройства были снесены ветхие здания и заброшенные строения, не соответствующие архитектурному облику города, а прилегающие территории приведены в порядок.

Отметим, что с начала года в регионе было проведено 95 субботников, в которых приняли участие более 57 тысяч человек. В ходе этих мероприятий было собрано около 2274 тонн мусора и высажено 37 877 саженцев деревьев. Также в целях прозрачности экологических мероприятий и обеспечения общественного контроля был запущен Telegram-бот @TazaQazBot, через который поступило 184 обращения, из которых подавляющее большинство уже выполнены.

#Атырау #экология #Таза Қазақстан

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