Сегодня отмечается Всемирный день отказа от одноразовой пластиковой посуды

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

В честь праздника в Астане провели необычный экофлешмоб «1 день без пластика – шаг к чистому Байконыру», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню отказа от одноразовой пластиковой посуды, который ежегодно отмечается 3 июля.

Масштабная акция, организованная в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан», объединила более 100 участников. В их числе – бойцы молодежного трудового отряда «Жасыл ел», волонтеры и активные жители района, проявившие искреннюю заботу об окружающей среде.

Главная цель — повышение осведомленности общественности о вреде пластика и популяризация экологичных альтернатив в повседневной жизни.

Одним из центральных элементов флешмоба стал мобильный эко-пункт в сквере «Учителей», где каждый желающий мог сдать использованную одноразовую пластиковую посуду и получить взамен полезные экотовары — бумажные салфетки, многоразовые мешочки и другие безопасные для окружающей среды изделия.

Особое внимание привлек челлендж #1КүнПластиксіз, в рамках которого бойцы «Жасыл ел» отказались от пластика на весь день, наглядно показав, как просто можно заменить одноразовую посуду многоразовыми решениями. Участники делились своими эко-привычками, публиковали фото и видео с призывами к ответственному потреблению в социальных сетях с хештегами #1КүнПластиксіз, #ЖасылЕл, #БайқоңырБезПластика.

Флешмоб стал ярким примером того, как сила одного дня может вдохновить на долгосрочные изменения, отметили в городской администрации.

#волонтеры #флешмоб #экоакция #пластиковая посуда

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