На 6 лет посадили руководителя крупного аграрного предприятия СКО

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За мошенничество в особо крупном размере осудили руководителя крупного аграрного предприятия Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

О приговоре руководителю фермерского предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков области ранее сообщал генеральный прокурор РК Берик Асылов.

"В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам вернули свыше 500 тысяч га земель, - сказал генпрокурор. - Также выявили находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га. Возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей".

Уголовное дело в отношении директора ТОО "Жаркын СК" Мажита Сабирова за неисполнение судебных актов, нарушение трудового законодательства и совершение мошенничества в особо крупном размере рассматривалось Айыртауским районным судом СКО.

Согласно материалам дела, подсудимый более шести месяцев не исполнял судебные приказы о взыскании пенсионных отчислений на сумму более 6 миллионов 347 тысяч тенге. А в период с декабря 2020 года по март 2022 года не платил заработную плату работникам, использовав деньги на иные цели.

«Помимо этого, Сабиров, заключив договор форвардного закупа пшеницы урожая 2020 года объемом 5 000 тонн под гарантию Социально-предпринимательской корпорации, не имея намерений на его исполнение, злоупотребляя доверием, похитил 250 миллионов тенге», - установило следствие.

Прокурор просил назначить подсудимому окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сабиров вину не признал, настаивал на оправдании. Однако суд счел его вину доказанной, как показаниями потерпевших, свидетелей, так и уже вступившими ранее в законную силу судебными актами.

Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, наличие у Сабирова на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

Приговором суда Сабиров признан виновным по всем статьям обвинения с назначением окончательного наказания в виде шести лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Он также лишен права занимать руководящие и материально-ответственные должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.