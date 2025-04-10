На 9 лет посадили за мошенничество экс-председателя суда Актау

Мошенничество,Суд
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Его соучастник Джанахметов проведёт за решёткой 8 лет

Фото Сергея Кораблева

Сегодня, 10 апреля, в Актау огласили приговор по громкому делу о коррупции. Экс-председатель городского суда Бауржан Шайдуллин и частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 20 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz по информации Мангистауского областного суда

Суд приговорил Шайдуллина к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Его соучастник Джанахметов проведёт за решёткой восемь лет. До вступления приговора в законную силу оба будут находиться под стражей.

По версии следствия, обвиняемые пытались повлиять на приговор в отношении подсудимой, пообещав смягчение наказания в обмен на крупную сумму денег. Средства передавались через посредника, который также был арестован.

Председатель Актауского суда был задержан в июне 2024 года и водворён в СИЗО. К декабрю расследование антикоррупционного ведомства было завершено, а 5 декабря дело передано в суд Генеральной прокуратурой. Государственное обвинение поддерживал прокурор Малик Оспанов.

 

#суд #Актау #приговор #председатель

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