На четверть выросли цены на мебель и предметы быта в Казахстане

При этом в столице цены подскочили более чем в полтора раза.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане по итогам мая мебель и предметы домашнего обихода подорожали сразу на 24,6% за год, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Для сравнения аналитики приводят данные прошлого года, когда цены в секторе показывали рост всего на 13,3%.

Среди регионов РК наибольшее годовое удорожание мебели и предметов домашнего обихода наблюдалось в Астане: сразу на 53,1%. Следом идут Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области: на 41,6% и на 39,4% соответственно.

Наименьший рост цен в секторе зафиксировали в Мангистауской области - на 7,8%. Следом идут Павлодарская и Жамбылская области - на 11,7% и на 14,5% соответственно.

Заметнее всего в мебельном сегменте подорожали наборы для спальни: сразу на 28,2% за год. Шкафы для платьев и белья выросли в цене на 27,7%, столы - на 23,9%, диван-кровати - на 23,2%, стулья - на 21,9%.

Если рассмотреть помесячную динамику роста, то наибольшее месячное удорожание в секторе в текущем году было отмечено в марте: на 2,3%. Непосредственно же за май мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 0,5%.

Тем временем производство мебели в Казахстане заметно сократилось.