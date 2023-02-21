Мебельщики Казахстана снова ушли в минус

Экономика, Общество
199
Диасов Ораз
корреспондент

Отмечается, что за январь-декабрь 2022-го отечественные мебельные компании потеряли 38,8% объёмов производства деревянной офисной мебели.

Фото: Kazpravda.kz

Прошедший год стал трудным испытанием для мебельной промышленности Казахстана. Не успели мебельщики оправиться после пандемии, как снова ушли в минус. Индекс промышленного производства в отрасли упал со 107,8% в 2021-м до 89,3% по итогам 2022 года, передает Каzpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Мониторинговый проект сообщает, что это второй настолько плохой год в индустрии за последнее десятилетие. Такие же неважные производственные показатели были в 2020 году, когда индекс составил 89%.

В прошлом году мебельщики произвели продукции в денежном выражении на 8,4% больше, чем в 2021-м. Общий объём выпуска в деньгах составил 64,7 млрд тг, против 59,7 млрд тг годом ранее. Это рекорд для отрасли за всю историю статистических наблюдений.

Однако, с учетом снижения на фоне галопирующей инфляции реальных объемов производства, 2022 год нельзя назвать успешным для этой категории обрабатывающей промышленности. И пережить его смогли не все. По данным на начало 2022-го, в мебельной промышленности РК было зарегистрировано 1516 действующих юрлиц. К 1 января 2023 года этот показатель сократился почти на 8% (минус 114 компаний), до 1402 предприятий.

Отмечается, что за январь-декабрь 2022-го отечественные мебельные компании потеряли 38,8% объёмов производства деревянной офисной мебели. Почти на треть упали и показатели по выпуску деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов).

Антирекордом за последние годы можно назвать и рост цен на потребительском рынке. В четвёртом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали на 6,1%.

Статистика внешней торговли говорит о том, что объемы импортных поступлений за прошлый год в натуральном выражении уменьшились на 3%. В страну ввезли 132,1 тыс. тонн мебели на сумму 390,8 млн долларов (впрочем, в деньгах отмечен рост на 2%).

Между тем в структуре импорта произошли некоторые изменения: главный поставщик мебели для Казахстана - Россия - значительно ослабил свои позиции, сократив объемы поставок в натуральном выражении на 28,4%. И эту освободившуюся нишу на рынке заняли не отечественные производители, а поставщики из Беларуси и Китая. Эти страны нарастили свой импорт на 88,9% и 62% соответственно.

Экспорт же мебели из Казахстана настолько мал, что по многим товарным позициям не достигает даже 1% от имеющихся ресурсов.

Популярное

Все
Изобретения представителей ботайской культуры ранних коневодов на территории Северного Казахстана продолжают занимать умы ученых
Что делать с миллионами шкур и тысячами тонн шерсти сельскохозяйственных животных?
В Национальном музее РК состоялась презентация научного сборника «Археологические исследования в Казахстане-2021»
Восемь лет назад в Атырау открылось предприятие, способное стать драйвером развития легкой промышленности региона, но...
Потребители попадают впросак сплошь и рядом, и лишь малая часть знает, как решить проблему без потерь
За последнее десятилетие из-за трансформации рынка труда и ухода его большого сегмента в тень появились новые профессии, представители которых работают «без оформления»
Департамент по защите прав потребителей региона помог пенсионерам вернуть более двух миллионов тенге
Каждое утро со склада ТОО «Жібек жолы» в Астану отправляются груженные под завязку овощами и картофелем автомобили «газель»
Региональные власти пытаются выяснить, что мешает ходу реконструкции автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган, одной из самых «убитых», но востребованных населением трасс
Когда не нужно изображать улыбку
Центральная Азия: стимулы для интеграции
Свидетельство успехов независимого Казахстана
Вместо «зубрежки» – новые технологии
Деревянных дел мастер
Я в айтишники пойду…
Военная прокуратура не подтвердила факт насилия над совершившим суицид солдатом на заставе "Шөлдала"
Особенности национальных выборов
О политической модернизации страны
«Призраки» станут домами
Трейлраннинг на курорте
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение

Читайте также

Морскую свинку убили на уроке биологии в Алматы
10-километровая пробка образовалась на границе с Россией в …
Более 1,3 тыс. детей-сирот сняли без причин с очереди на жи…
Более 16 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]