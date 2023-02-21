Мебельщики Казахстана снова ушли в минус

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Прошедший год стал трудным испытанием для мебельной промышленности Казахстана. Не успели мебельщики оправиться после пандемии, как снова ушли в минус. Индекс промышленного производства в отрасли упал со 107,8% в 2021-м до 89,3% по итогам 2022 года, передает Каzpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Мониторинговый проект сообщает, что это второй настолько плохой год в индустрии за последнее десятилетие. Такие же неважные производственные показатели были в 2020 году, когда индекс составил 89%.

В прошлом году мебельщики произвели продукции в денежном выражении на 8,4% больше, чем в 2021-м. Общий объём выпуска в деньгах составил 64,7 млрд тг, против 59,7 млрд тг годом ранее. Это рекорд для отрасли за всю историю статистических наблюдений.

Однако, с учетом снижения на фоне галопирующей инфляции реальных объемов производства, 2022 год нельзя назвать успешным для этой категории обрабатывающей промышленности. И пережить его смогли не все. По данным на начало 2022-го, в мебельной промышленности РК было зарегистрировано 1516 действующих юрлиц. К 1 января 2023 года этот показатель сократился почти на 8% (минус 114 компаний), до 1402 предприятий.

Отмечается, что за январь-декабрь 2022-го отечественные мебельные компании потеряли 38,8% объёмов производства деревянной офисной мебели. Почти на треть упали и показатели по выпуску деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов).

Антирекордом за последние годы можно назвать и рост цен на потребительском рынке. В четвёртом квартале прошлого года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го мебель и предметы домашнего обихода в Казахстане подорожали на 6,1%.

Статистика внешней торговли говорит о том, что объемы импортных поступлений за прошлый год в натуральном выражении уменьшились на 3%. В страну ввезли 132,1 тыс. тонн мебели на сумму 390,8 млн долларов (впрочем, в деньгах отмечен рост на 2%).

Между тем в структуре импорта произошли некоторые изменения: главный поставщик мебели для Казахстана - Россия - значительно ослабил свои позиции, сократив объемы поставок в натуральном выражении на 28,4%. И эту освободившуюся нишу на рынке заняли не отечественные производители, а поставщики из Беларуси и Китая. Эти страны нарастили свой импорт на 88,9% и 62% соответственно.

Экспорт же мебели из Казахстана настолько мал, что по многим товарным позициям не достигает даже 1% от имеющихся ресурсов.