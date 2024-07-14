На Дональда Трампа было совершено покушение

Он был ранен во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на CNN
Пуля задела верхнюю часть правого уха экс-президента США после чего у него началось кровотечение. Агенты Секретной службы закрыли собой Трампа и увели его в безопасное место.
Стрелявший был убит ответным огнем снайпера Секретной службы, погиб также как минимум один участник митинга.
«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит», - рассказал Дональд Трамп.
Он поблагодарил секретную службу США и правоохранительные органы за оперативную реакцию за этот инцидент и выразил соболезнования семье убитого на митинге человека.
«Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен. Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране. На данный момент ничего не известно о стрелке, который сейчас мертв», - сказал экс-президент США.
Президент США Джо Байден осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.
«Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, пока мы ждем дальнейшей информации. Мы благодарны с супругой Секретной службе за то, что она доставила его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», — заявил он.