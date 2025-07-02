Власти США официально закрыли программы USAID

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Часть функций Агентства США по международному развитию переданы Госдепартаменту, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

 

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ученых, закрытие USAID может привести к гибели 14 млн человек.

Администрация США во вторник, 1 июля, официально закрыла Агентство по международному развитию (USAID). Госсекретарь Марко Рубио объяснил это решение Белого дома предполагаемой неэффективностью работы агентства, а также тем, что приоритетами нынешней администрации является реализация национальных интересов США.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа проанализировала расходы USAID на тысячи программ и выяснила, что за десятилетия существования оно потратило - с поправкой на инфляцию - более 715 млрд долларов. При этом госсекретарь США назвал очевидным, что поставленных целей развития достичь не удалось.

Марко Рубио обвинил страны, получавшие больше всего помощи через USAID, в отказе от взаимных действий. В частности, страны Африки к югу от Сахары, получившие с 1991 года 165 млрд долларов, лишь в 29% случаев поддерживали США при голосовании по важным резолюциям в ООН, указал Рубио, заявив об окончании "этой эпохи неэффективности, санкционированной властями".

Часть функций USAID передадут Госдепартаменту США, который будет выполнять их "с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью", указал далее Марко Рубио. Новая модель поддержки третьих стран будет основана на принципе "торговля вместо помощи", заявил далее Рубио. По его словам, развивающиеся страны предпочитают инвестиции, которые позволят им устойчиво расти, а не продолжающееся десятилетиями покровительство.

"В дальнейшем наша помощь будет адресной и ограниченной по времени. Мы будем отдавать предпочтение тем странам, которые продемонстрировали как способность, так и готовность помочь себе, и направим ресурсы в те сферы, где они могут иметь множественный эффект", - отметил глава Госдепартамента США.

Между тем закрытие USAID может привести к гибели более чем 14 млн человек по всему миру в течение следующих пяти лет, около 5 млн из них могут быть дети младше 5 лет. К такому выводу пришли ученые из Барселоны и бразильского Салвадора, опубликовавшие результаты исследования в научном журнале The Lancet.

Авторы исследования проанализировали данные смертности из 133 стран и территорий за 2001-2021 годы и составили прогноз на 2025-2030 годы. Они пришли к выводу, что помощь USAID внесла значительный вклад в снижение смертности: финансируемые им программы за 20 лет предотвратили смерти почти 92 млн человек, включая более 30 млн детей до 5 лет. Среди прочего на 65 процентов снизилась смертность от ВИЧ-инфекции и на 51 процент - от малярии.

Госдепартамент США в конце марта официально уведомил Конгресс о роспуске USAID с 1 июля. Департамент государственной эффективности (DOGE) сообщил сотрудникам USAID, что все должности, не предусмотренные законом, будут ликвидированы и что весь персонал агентства получит письма с предложением уволиться в июле-сентябре.

Дональд Трамп в первый же день на посту президента США, 20 января, заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют "американским ценностям" и целям внешней политики страны. После проверок Вашингтон отменил 83 процента программ USAID.

#США #Трамп #USAID #Рубио

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