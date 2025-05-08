Традиционно весенний сев в регионе начинается в конце мая, но в нынешнем году посевные комплексы уже «плывут» по ниве на юге области.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Старт кампании был дан раньше обычного срока из-за ранней весны.

Вообще же, климатические условия в нынешнем году, по мнению местных сельхозтоваропроизводителей, пока складываются очень даже благоприятно. Достаточное увлажнение почвы дает надежды на получение хороших всходов, роста и развитие растений в начальный период вегетации.

- В прошлом и позапрошлом сезонах, на наш взгляд, был переизбыток влаги по сравнению с предыдущими периодами. 2024-ый для нас вообще стал неординарным. Мы всегда ждем дожди, а прошлым летом почва была настолько переувлажнена, что это вызвало ряд болезней: септориоз и ржавчину, а также привело к проросту пшеницы в колосе, что сказалось на числе падений и качестве продукции. А в этом году условия очень благоприятны, - обозначил замгендиректора ТОО «Агрофирма Диевское» Олег Даниленко.

В нынешнем году в Костанайской области яровой сев составит 5,1 млн га, из которых 4,2 млн га займут зерновые и зернобобовые.

В рамках диверсификации структуры посевных площадей будет продолжено увеличение доли высокодоходных культур, в том числе масличных. Их площадь планируется довести до 755 тыс. га, что превышает уровень прошлого года на 63,6 тыс. га.