На финишной прямой

Футбол
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В первенстве Казах­стана по футболу среди команд Первой лиги завершился первый круг, и теперь команды выходят на финишную прямую.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лидером чемпионата является «Каспий» (Актау), который по итогам сезона напрямую может выйти в Премьер-лигу, а еще на одну путевку активно претендуют павлодарский «Иртыш», карагандинский «Шахтер» и усть-каменогорский «Алтай».

В 13-м туре были зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» – «Алтай» (1:2); «Кайрат-Жастар» – Turkistan (6:1); «Шахтер» – «Каспий» (2:3); «Жетысай» – «Академия Оңтүстік» (0:2); AKAS – «Тараз» (3:1); «Актобе М» – SD Family (1:3) и «Экибастуз» – «Хан-Тенгри» (2:0).

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И В Н П Г О
1 «Каспий» 13 11 1 1 31-10 34
2 «Иртыш» 13 8 3 2 24-8 27
3 «Шахтер» 13 8 2 3 29-21 26
4 «Алтай» 13 8 2 3 17-10 26
5 «Кайрат-Жастар» 13 6 2 5 26-18 20
6 AKAS 13 6 1 6 20-17 19
7 «Академия Оңтүстік» 13 6 1 6 23-22 19
8 «Жетысай» 13 6 1 6 13-13 19
9 SD Family 13 5 1 7 12-21 16
10 «Экибастуз» 13 4 4 5 17-26 16
11 «Хан-Тенгри» 13 4 2 7 18-20 14
12 «Тараз» 13 3 3 7 19-21 12
13 «Актобе М» 13 0 5 8 12-28 5
14 Turkistan 13 1 2 10 10-36 5

 

#Спорт #чемпионат #футбол

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