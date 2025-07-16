Лидером чемпионата является «Каспий» (Актау), который по итогам сезона напрямую может выйти в Премьер-лигу, а еще на одну путевку активно претендуют павлодарский «Иртыш», карагандинский «Шахтер» и усть-каменогорский «Алтай».

В 13-м туре были зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» – «Алтай» (1:2); «Кайрат-Жастар» – Turkistan (6:1); «Шахтер» – «Каспий» (2:3); «Жетысай» – «Академия Оңтүстік» (0:2); AKAS – «Тараз» (3:1); «Актобе М» – SD Family (1:3) и «Экибастуз» – «Хан-Тенгри» (2:0).

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА