На госпрограмму жилищного строительства в РК планируются дополнительные деньги

Экономика
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Лаура Тусупбекова
В рамках уточнения бюджета на 2018-2020 годы планируется дополнительно направить 15 миллиардов тенге на бюджетное кредитование Жилстройсбербанка РК. Об этом в ходе презентации уточненного бюджета на 2018-2020 годы сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В рамках реализации госпрограммы жилищного строительства "Нурлы жер" планируется дополнительно направить 15 миллиардов тенге на бюджетное кредитование Жилстройсбербанка Казахстана для выдачи предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам", - сказал Алихан Смаилов.

По его информации, это позволит выдать порядка 1667 предварительных и промежуточных жилищных займов для выкупа жилья участниками госпрограммы.

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