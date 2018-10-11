На госпрограмму жилищного строительства в РК планируются дополнительные деньги

В рамках уточнения бюджета на 2018-2020 годы планируется дополнительно направить 15 миллиардов тенге на бюджетное кредитование Жилстройсбербанка РК. Об этом в ходе презентации уточненного бюджета на 2018-2020 годы сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В рамках реализации госпрограммы жилищного строительства "Нурлы жер" планируется дополнительно направить 15 миллиардов тенге на бюджетное кредитование Жилстройсбербанка Казахстана для выдачи предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам", - сказал Алихан Смаилов.
По его информации, это позволит выдать порядка 1667 предварительных и промежуточных жилищных займов для выкупа жилья участниками госпрограммы.