На границе фуры ходят шустро Экономика 22 января 2024 г. 1:00 1 Рустем Алиев На казахстанско-китайской границе близ поселка Достык начал работать новый международный торгово-логистический центр. фото предоставлено пресс-службой МТ РК О необходимости ускорения проезда грузового автотранспорта через казахстанско-китайскую границу неоднократно говорил Президент страны. Благодаря партнерству бизнеса и государства реализован проект по увеличению пропускной способности и оперативному оформлению грузов. – По поручению Главы государства у нас в перспективе намечено открытие хабов для обработки, хранения грузов. Транспортно-логистический центр – это первый хаб на восточных границах. «Достык» – входная точка, самая передовая, – отметил на церемонии открытия комплекса вице-министр транспорта Максат Калиакпаров. Строительство логистического центра осуществлено компанией Dostyk Storage в кратчайшие сроки. Новые складские мощности позволят увеличить пропускную способность таможенного поста «Алаколь» таможни «Достык» с 200 до 600 грузовых автотранспортных средств в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн. – В настоящее время через таможенный пост «Алаколь» у нас в одну сторону проходят 180 автомобилей. В этом году планируем завершить его модернизацию и поднять грузопоток до 500 автомашин, – отметил председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев. Логистический центр ТОО «Dostyk Storage» расположен на площади 13,5 га, 3,5 из которых занимают помещение и инфраструктура склада, а 10 га отведены под стоянку грузового автотранспорта. Как уточнили в Министерстве транспорта РК, частные инвестиции в проект составили более 2,8 млрд тенге. На три года комплекс передан в управление государственной компании Nur Zholy customs services, 100-процентным учредителем которой является Комитет государственных доходов. #казахстан #Китай #граница #партнерство #грузоперевозки #Достык #логистика #Dostyk Storage