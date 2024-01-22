На границе фуры ходят шустро

Экономика
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Рустем Алиев

На казахстанско-китайской границе близ поселка Достык начал работать новый международный торгово-логистический центр.

фото предоставлено пресс-службой МТ РК

О необходимости ускорения проез­да грузового автотранспорта через казахстанско-китайскую границу неоднократно говорил Президент страны. Благодаря парт­нерству бизнеса и государства реализован проект по увеличению пропускной способности и оперативному оформлению грузов.

– По поручению Главы государства у нас в перспективе намечено открытие хабов для обработки, хранения грузов. Транспортно-логистический центр – это первый хаб на восточных границах. «Достык» – входная точка, самая передовая, – отметил на церемонии открытия комплекса вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Строительство логистического центра осуществлено компанией Dostyk Storage в кратчайшие сроки. Новые складские мощности позволят увеличить пропускную способность таможенного поста «Алаколь» таможни «Достык» с 200 до 600 грузовых автотранспорт­ных средств в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн.

– В настоящее время через таможенный пост «Алаколь» у нас в одну сторону проходят 180 автомобилей. В этом году планируем завершить его модернизацию и поднять грузопоток до 500 автомашин, – отметил председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.

Логистический центр ТОО «Dostyk Storage» расположен на площади 13,5 га, 3,5 из которых занимают помещение и инфраструктура склада, а 10 га отведены под стоянку грузового автотранс­порта. Как уточнили в Министерстве транспорта РК, частные инвес­тиции в проект составили более 2,8 млрд тенге.

На три года комплекс передан в управление государственной компании Nur Zholy customs services, 100-процентным учредителем которой является Комитет государственных доходов.

#казахстан #Китай #граница #партнерство #грузоперевозки #Достык #логистика #Dostyk Storage

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