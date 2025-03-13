На границе Казахстана и Узбекистана будет создан центр промышленной кооперации

Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Основными задачами Центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств Сторон в международную цепочку добавленной стоимости; повышение эффективности использования производственной базы приграничных территорий; оптимизация процессов производства и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, создаваемых на территории Центра и др.

 «Узбекистан один из основных торговых партнеров Казахстана в ЦА. Отношения между двумя странами динамично развиваются в разных направлениях. Международный центр будет функционировать как центр интеграции, обработки и распределения крупнейших грузопотоков региона, а также развития производственной кооперации в рамках транспортного коридора «Север-Юг», и этот центр будет располагаться вблизи контрольных пропускных пунктов Казахстана «Атамекен» и Узбекистана «Гулистан», - пояснил сенатор Алишер Сатвалдиев.

Ранее сообщалось, что площадь центра составит 100 гектаров, из которых 50 – казахстанская часть, 50 – узбекская.

#Сенат #Узбекистан #законопроект

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