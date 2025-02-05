От грядки до прилавка – центр промышленной кооперации построят на границе Казахстана и Узбекистана

Международное сотрудничество,Мажилис,Сельское хозяйство
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Площадь Центра составит 100 гектаров, из которых 50 – казахстанская часть, 50 – узбекская

Фото: akorda.kz

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение «О регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, соглашение реализует решение 20-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

Центр будет расположен вблизи контрольно-пропускных пунктов «Атамекен» (Казахстан) и «Гулистан» (Узбекистан) и включать производственные площадки, склады, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические затраты, сократить число участников в цепочке поставок, уменьшить конечную стоимость продукции для потребителей, повысить скорость поставок и развивать производственную кооперацию в рамках коридора «Север – Юг».

Согласно соглашению, общая площадь Центра составит 100 гектаров, из которых 50 – казахстанская часть, 50 – узбекская.

Определенной территории будет присвоен статус региональной индустриальной зоны. Инфраструктура Центра будет построена за счет внебюджетных средств.

«Акимат Туркестанской области провел открытый конкурс и определил основного инвестора. Инвестор вложит средства во внутреннюю и внешнюю инфраструктуру Центра. В настоящее время инвестор занимается разработкой проектно-сметной документации для обеспечения Центра необходимой инфраструктурой. Технические и строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года, а официальное открытие намечено на первую половину 2027 года», - пояснил министр.

Центр окажет поддержку в создании новых производств и рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитии машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электротехники, химической, кожевенной, текстильной и швейной промышленности.

Кроме того, будет реализован проект компании Global Textile по производству готовой текстильной продукции.

«Ратификация соглашения и создание Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» окажут положительное влияние на дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, а также активизируют деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран», - отметил глава Минторговли.

Как добавила депутат Юлия Кучинская, центр будет работать по принципу «от грядки до прилавка», что  сократит количество поставщиков и уменьшит конечную стоимость продукции для потребителей.

#мажилис #Узбекистан #граница #промышленность #кооперация

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