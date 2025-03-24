На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу

23 марта на телеканале «Хабар» после 15-летнего перерыва в новом формате в эфир вышел первый выпуск популярной интеллектуальной программы «Азамат», передает Kazpravda.kz

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Обновлённый проект поставил перед собой цель внести вклад в духовно-культурное развитие казахского общества, выбрав темой национальный спорт.

В первом выпуске программы студенты двух ведущих университетов страны — Университета Нархоз и Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева — приняли участие в интеллектуальных дебатах. Университет Нархоз представляли Айсұлу Талғат и Ерасыл Мырзалиев, а оппонентами выступили Еламан Қалиәскер и Алуа Бекбаулова — студенты Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева.

Проект проводится среди 32 университетских команд, отобранных из более чем 100 высших учебных заведений страны. Турнир организован по олимпийской системе: победившая команда проходит в следующий этап — 1/8 финала, проигравшая — покидает проект. В настоящее время проходят игры первого тура.

В состав жюри проекта вошли авторитетные представители отрасли: президент Всемирной федерации тоғызқұмалақ Алихан Байменов, президент федерации «Көкпар», депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров, исполняющая обязанности директора Центра национальных и конных видов спорта Карлыгаш Рамазанова, победитель Всемирных игр кочевников по традиционной стрельбе из лука Бакберген Салимов, а также основатель движения «Qazaq Debate» Ерболат Мухамеджан.

В ходе дебатов представители Университета Нархоз подчеркнули конкретные достижениях в развитии национального спорта. Так, в 2023 году в стране было построено 113 новых спортивных объектов и модернизировано ещё 26. Участники также подняли вопрос о строительстве Национального университета спорта. По их мнению, для вывода национальных видов спорта на международный уровень необходимо разработать единые правила и сформировать устойчивую систему.

Оппоненты чётко разграничили понятия национального спорта и национальных игр, акцентировав внимание на необходимости превращения спорта в массовое явление. В подтверждение своей позиции они привели данные опроса, проведённого в странах Центральной Азии: 30% респондентов предпочитают смотреть футбол, тогда как лишь 3,8% выбирают национальные виды спорта.

По решению жюри победу одержали студенты Университета Нархоз, сумевшие доказать, что национальный спорт — это не только историческое наследие, но и важная часть будущего. Они подчеркнули, что правила национальных видов спорта должны быть адаптированы к современным требованиям, быть понятными и привлекательными для широкой аудитории.

Реализацию проекта поддержали Мажилис, Министерство культуры и информации, а также Министерство науки и высшего образования.