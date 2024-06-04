На Капшагае вновь пройдет Oceanman Open Water

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

Международный турнир состоится в конце июля

фото из архива "КП"

Затяжная прохладная весна, наблюдаемая не первый год подряд, в очередной раз внесла коррективы в процесс начала работы гостиниц, расположенных на побережье Капшагайского водохранилища. В связи с климатическим форс-мажором турфирмы отложат на более поздний срок (возможно, до конца июня) церемонию открытия купального сезона. Тем не менее местные турбазы, а их насчитывается около 140, уже готовятся принять первых гостей.

По данным акимата Конаева, прошлым летом на Капшагае отдохнули свыше 1 млн турис­тов. Нынче этот показатель может увеличиться в связи с ростом числа разрешенных для купания мест, а также планируемым открытием новых гостиниц.

Недавно местные власти ­утвердили единый дизайн-код пляжной зоны, согласно которому предусмотрено значительное улучшение береговой инфраструктуры. Как рассказал глава областного управления туризма Куанышбек Мирамбекулы, обустраивается восьмой по счету общественный пляж, на территории которого ведется строительство воркаут-зоны, детской площадки с бассейном, санузлов. Возводят пирс, велосипедные дорожки, медпункты, спасательные пос­ты, отделение полиции.

Тем временем спасательные службы уже проводят информационную работу среди местных любителей пляжного отдыха на предмет соблюдения ими правил безопасности на воде. Специалисты определяют границы заплыва, устанавливают заградительные буйки. Производится также очистка водоема от мусора.

По словам представителя областного ДЧС Дидара Аскарбекулы, в прошлый купальный сезон на Капшагае было спасено 35 человек. Основные причины несчастных случаев на воде – алкогольное опьянение, заплывы на дальние дис­танции, купание в штормовую погоду. Нельзя оставлять детей без присмотра, прыгать в воду с лодок, мостов и причалов. В случае долгого купания возможны переохлаждение организма и мышечные судороги.

К слову, сфера туризма является одним из основных драйверов областного центра. Нынешним летом в Конаеве уже в третий раз пройдет крупное спортивное событие – международный турнир Oceanman Kazakhstan. Год назад в нем участвовали 1 500 спортсменов из 28 государств.

Oceanman Open Water – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпио­нат по плаванию в открытой воде. Главная особенность состязаний – открытость: соревнование объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители разных стран, любых возрастов и профессий. Кстати, один из победителей турнира – студент КазНУ им. Аль-Фараби, алматинец Елдар Шекербек, завоевавший золотую медаль в эстафете 3 x 500 м в декабре прошлого года в Таиланде.

Участие в турнире платное: стартовые взносы, взимаемые с каждого спортсмена, составляют от 40 до 130 евро в зависимости от выбранной дис­танции (от детской на 500 м до марафона на 10 км). Как сообщили организаторы, уже выкуплено 70% слотов на все заплывы.

Нынче среди участников впервые будут разыграны автомобиль Jac7 и 10 флагманских iPhone. Словом, чемпионат по марафонскому плаванию обе­щает быть жарким!

#турнир #туризм #Капшагай #Oceanman Open Water

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